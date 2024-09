Torino-Lazio Vanoli | Affrontiamo squadra che sta bene non guardo la classifica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) “Dobbiamo farci trovare pronti, sappiamo di affrontare unache sta molto, lo ha dimostrato in Europa League. Sarà una gara importante per il nostro percorso, perché quello che abbiamo sbagliato contro l’Empoli non lo dobbiamo sbagliare di nuovo. La? La lascio guardare ai tifosi, siamo unaumile e sappiamo che abbiamo tanto da lavorare e dobbiamo passare attraverso dei miglioramenti”. Lo ha dichiarato Paolonella conferenza stampa alla vigilia di, che arriva al termine di una settimana che ha visto i granata uscire di scena dalla Coppa Italia contro l’Empoli. “Io sono felice quando sento i tifosi felici, ma io devo guardare avanti, il campionato non finisce domani – insiste–.