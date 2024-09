Terza Categoria Coppa Marche | Il Largo Europa passa al ‘Paolo Pirani’ 2-1 alla Junior Jesina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 28 settembre 2024) Ora Spes Jesi (1-1 nel precedente incontro contro l’undici di Barchiesi) –decisiva per ilggio del turno JESI, 28 settembre 2024 – Ilvince 2-1 aled ora attende l’esito di Spes Jesi –(16 ottobre) per capire chi dovrà accedere al turno successivo.– Spes Jesi 1-1 Infatti venerdì 20 settembre la sfida tra l’undici di Pelonara e Barchiesi era finita 1-1. (rileggi qui) La vittoria porta la firma di Bassotti (15? pt) di testa e di Bamba al 16? st tiro in diagonale. In entrambi le azioni l’assist finale è stato di Senesi. La squadra di casa ha realizzato la rete della bandiera al 48? st con Veroli su punizione calciata all’incrocio. Ora testa al campionato che prenderà il via il prossimo fine settimana.