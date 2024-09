Spalletti dona la Panda dello Scudetto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 28 settembre 2024) Lucianoconsegnerà la sua Fiat. Così leggiamo su Gazzetta.it “La Fiatdipinta in occasione della conquista del terzodel Napoli con la sagoma del Vesuvio, bande tricolori e con il fatidico numero 3, al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon, Rodolfo Conenna. Il celebre mezzo, infatti, dal garage del ct dell’Italia andrà a girare per le strade della città e della Campania nell’ottica di un potenziamento del servizio di medicina domiciliare. La consegna avverrà lunedì 30 settembre 2024 alle ore 14:30, a Napoli, presso il presidio ospedaliero Santobono.” L’ex allenatore del Napoli sarà anche al Maradomani sera per assistere a Napoli-Monza. Ladiopera d’arte in movimento Continua Gazzetta: “Lasi è trasformata da semplice automobile a opera d’arte in movimento.