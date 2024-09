Sacchi arbitro di Udinese-Inter | curioso caso sulle gare già dirette!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024)sarà l’di, partita della sesta giornata di Serie A 2024-2025 in programma oggi alle 15:00. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Macerata, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match del Bluenergy Stadium. BILANCIO – Juan Lucadirigerà l’per la settima volta in carriera, la quinta considerando solamente la Serie A. Il bilancio è assolutamente positivo: negli incontri finora disputati dalla Beneamata sotto la direzione del fischietto di Macerata, le vittorie sono state quattro e i pareggi due. Nessuna sconfitta. Il primo match arbitrato daper l’è stato quello di Coppa Italia: 12 dicembre 2017. In quel, i nerazzurri sconfissero ai calci di rigore il Pordenone a San Siro.