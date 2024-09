Runjaic | L’Inter non perdona! La migliore in Italia Tanti insegnamenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) L’Udinese esce sconfitta dalla sfida casalinga controdi Simone Inzaghi. Al termine del match del Bluenergy Stadium l’allenatore Kostafa il punto in conferenza stampa.NELLA CONFERENZA STAMPA POST UDINESE-INTER, che analisi fa di questa sconfitta e cosa pensa della reazione dell’Udinese? Noi abbiamo perso, questa è una faccia della medaglia. Non siamo riusciti ad ottenere i tre punti a casa nostra. Sapevamo il livello della squadra che incontravamo. Sapevamo bene anche che a questo livello, contro una squadra del genere, gli errori vengono puniti, ad esempio il primo gol. Non dovevamo subirlo nel primo minuto di gioco ma devo dire cheha fatto un’azione straordinaria. Forse si poteva evitare il gol, anche il secondo, in fase di realizzazione.