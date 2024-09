Roma-Venezia il Pronostico | info match e probabili formazioni ??

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo l’esordio positivo di Ivan Juric sulla panchina della, i giallorossi sono chiamati a confermare la loro ripresa in campionato contro il. La gara, in programma domenica 29 settembre alle ore 15:00, vedrà unadesiderosa di risalire la classifica, mentre ilcerca continuità dopo il primo successo stagionale. Analizziamo insieme le, le prospettive della partita e i pronostici consigliati.: la rinascita sotto la guida di Juric Dopo un avvio di stagione altalenante, laha ritrovato il sorriso con una convincente vittoria per 3-0 contro l’Udinese nella scorsa giornata di Serie A. Il cambio in panchina con l’arrivo di Ivan Juric sembra aver dato nuova linfa alla squadra, nonostante il clima teso all’Olimpico per le contestazioni dei tifosi verso la società, a causa dell’esonero di Daniele De Rossi.