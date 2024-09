Renzi | Campo largo? In Liguria è rottura definitiva E attacca il Movimento 5 stelle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) “A Genova c’è stato un chiaro segnale di generosità da parte nostra per trovare un punto di intesa, questo segnale è stato equivocato dalche ha detto che avrebbe scelto i nostri candidati. I faccio tutti gli sforzi per fare un centrosinistra vincente ma non arriveremo mai a questo”. Lo ha dichiarato Matteoa margine dell’assemblea nazionale di Italia Viva in corso a Roma. “Non rinunceremo mai alla dignità, per Conte è difficile da capire perché per lui la poltrona vale più di tutto. Una volta che Schlein ha aperto a un centrosinistra vincente ci siamo andati a sedere a un tavolo, innon è stato possibile. Alle politiche ci saremo, se alleata o no lo vedremo. Sullaè una? Ha vinto la posizione di Conte rispetto all’apertura di Schlein.