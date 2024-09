Quant' è ipocrita quel dito puntato contro l' infanticida

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 28 settembre 2024) Accusano Chiara Petrolini non solo di doppio infanticidio, e su questo non discuto, ma pure di essere un mostro eccezionale, inau. Già che ci sono accusano anche il fidanzato, i famigliari, perfino i compaesani di essere complici di questo mostro straordinario. Piace tanto accusare. Non solo ai webeti, anche all’intelligentissimo Paolo Crepet che incolpa la nequizia dei tempi. Mah, sarà. Sarà che come Terenzio non ritengo alieno nulla di ciò che è umano, nemmeno il peggior crimine, e considero Chiara mia sorella oltre che mia conterranea (e volte sono andato a cena a Traversetolo,e volte alla Fondazione Magnani-Rocca). Sarà che leggo la Bibbia, dove gli infanticidi non mancano e non era colpa dello smartphone.