Preso lo stalker del quartiere Aggrediva con lo spray arrestato dai carabinieri

(Di sabato 28 settembre 2024) Reazioni eccessive e comportamenti a tratti violenti. Di lui aveva timore l’intero. Tanto che a un certo punto perfino un medico dell’ospedale che abita in zona, aveva inviato una mail al centro di salute mentale per descrivere la situazione di terrore e disagio vissuta dagli abitanti dell’area per via di quel ragazzo. In tutto questo, la più bersagliata era stata una giovane della quale il protagonista dell’accaduto si era forse invaghito. Di fatto il ragazzo - un 20enne ravennate - giovedì pomeriggio è statodaidella Stazione principale in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Corrado Schiaretti su richiesta del pm Francesco Coco per stalking, lesioni e minacce continuate aggravate.