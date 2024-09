Polfer con personale all’osso il Siap incontra il dirigente

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 28 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoIeri mattina una delegazione del S.I.A.P. ( sindacato italiano appartenenti Polizia di Stato) composta dal Segretario Generale Provinciale Pasquale Antonazzo e da Antonio Giordano, hato negli uffici della Questura di Taranto, ildel Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia e Basilicata, dott. Gaetano Foncillo. Incontro, avvenuto a seguito di una verifica semestrale sull’A.N.Q. Nell’occasione, i quadri sindacali oltre a mostrare apprezzamento per l’attenzione che ildel Compartimento rivolge nella gestione delin servizio presso la Sezione di Polizia Ferroviaria di Taranto, ha posto l’accento sulla carenza di poliziotti che, diventata ormai cronica, potrebbe portare in un futuro non molto lontano, alla chiusura, durante le ore serali, degli uffici di Polizia Ferroviaria.