Ordine dei Medici di Bergamo Marinoni | Quattro anni di trasformazioni e opportunità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 28 settembre 2024). È stato illustrato stamattina presso la sede dell’deiChirurghi e Odontoiatri della provincia di, il bilancio delle attività degli ultimi(2021-2024). Un periodo caratterizzato da profonde, sia dal punto di vista amministrativo che professionale, spiegate, nel corso dell’incontro, dal presidente Guido, dalla vicepresidente, Eugenia Belotti, e dal segretario, Paola Pedrini. Da sabato 28 settembre il via alla tornata elettorale per il rinnovo delle cariche istituzionali per il quadriennio 2025-2028: la prima convocazione sarà nei giorni di sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00; la seconda convocazione nei giorni di sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e la terza nei giorni di sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 ottobre dalle ore 9.