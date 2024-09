Non ci libereremo mai dei post compulsivi di Musk Neanche bloccandolo

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 28 settembre 2024) Ancora una volta, Elonha preso una decisione controversa su X. Il proprietario della piattaforma ha annunciato che cambierà il paradigma dei blocchi sui social, rendendo i nostrivisibili anche a quegli utenti che – per qualsiasi motivo – abbiamo deciso di bloccare. Una mossa già tentata da Twitter diversi anni fa, prima di correre ai ripari e tornare sui propri passi a causa del caos che tutto ciò avrebbe provocato. E, invece,tira dritto e ha deciso di celarsi dietro concetti come “trasparenza”. Ovvero ciò che da sempre è molto lontano per la sua piattaforma. Bloccare utenti su X non servirà più a nulla Dunque, se decidiamo di bloccare un utente su X, lui continuerà a vedere i nostri. Non potrà interagirci, ma potrà effettuare screenshot e alimentare le classiche dinamiche malate dei social network.