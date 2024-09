MotoGP Martin e Bagnaia sono al limite delle loro possibilità e talvolta si va oltre come capitato oggi allo spagnolo…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Continuano a sbagliare, Jorgee Francesco. Ormai non passa appuntamento senza che l’uno o l’altro non commettano qualche errore.spagnolo, scivolato nelle fasi iniziali della Sprint di Mandalika. Il tracciato indonesiano, nonostante le dichiarazioni d’amore dell’iberico, continua a respingere il madrileno, alla seconda caduta consecutiva sull’isola di Lombok in un appuntamento con punti iridati in palio. Bravo Pecco a sfruttare al meglio l’occasione propizia. Il piemontese si è trovato la vittoria servita su un piatto d’argento, unitamente a un secco 12-0 nell’ottica della sfida iridata. Distacco dimezzato e titolo viepiù in bilico. In realtà, poco è cambiato rispetto a ieri. Sarebbe miope focalizzarsi sull’aspetto aritmetico, proprio perché i distacchisoggetti a volatilità estrema.