Montalese le multe sono 54mila La soluzione | gli speed display

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Montale (Pistoia), 28 settembre 2024 – Il consiglio comu nale di Montale ha approvato una mozione per chiedere al Comune di Pistoia e agli enti competenti sulla stradal’installazione dei dissuasori “” in prossimità degli autovelox in modo da far capire ai conducenti la velocità effettiva dei veicoli. Lo scopo deiè, secondo la mozione, salvaguardare la sicurezza evitando un numero esorbitante didovute solo alla difficoltà oggettiva di mantenersi sotto il limite di 40 chilometri orari. La mozione, proposta dal gruppo di centrodestra e emendata dopo una riunione dei capigruppo consiliari, è stata approvata quasi all’unanimità, con il voto contrario della consigliera comunale del gruppo di maggioranza Mascia Cecchi la quale ha obiettato che “quando si guida si deve stare attenti ai limiti, il tachimetro nella macchina c’è per quello”.