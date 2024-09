Mestre migliaia in marcia per ricordare Giacomo Gobbato ucciso a coltellate per sventare una rapina | Cambiamo la città – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 28 settembre 2024)di persone si sono ritrovate questo pomeriggio a(Venezia) per percorrere le vie centrali dellain memoria di, il 26enne tragicamentelo scorso 22 settembre mentre tentava di difendere una donna durante una. A guidare il corteo, ampiamente participato, lo striscione che recita «Per Jack, per noi, per tutti: riprendiamoci la», portato con orgoglio dagli amici del centro sociale Rivolta di Marghera, chefrequentava quotidianamente. Alle loro spalle, una folla di partecipanti ha seguito il corteo: cittadini, associazioni, rappresentanti delle comunità straniere e alcuni sindacati.