Lucca | Buona prestazione contro l’Inter Loro sono forse i più bravi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Lorenzosi è pronunciato al termine della sfida tra Udinese e Inter. IL PENSIERO – Lorenzosi è espresso a DAZN nel post-partita dell’intra Udinese e Inter: «C’è rammarico per non aver strappato un pareggio o i tre punti. Abbiamo preso un gol di disattenzione, ma non abbiamo mollato. Dobbiamo pensare al Lecce, la partita prima della sosta, e continuare così. Giocare a due punte mi rende un po’ isolato in avanti, ma è il calcio. Io devo riuscire a proteggere palla e attaccare lo spazio come mi chiede il mister.dispiaciuto per la sconfitta perché abbiamo fatto unala squadrapiù brava d’Italia. Resto focalizzato su un obiettivo. Devo lavorare tutta la settimana e fare ciò che mi dicono il mister e la società».