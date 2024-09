LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa-Ineos atteso vento leggero Definiti gli equipaggi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.47 Ilprevisto è sempre tra 6-10 nodi. 10.45schiererà James Spithill e Francesco Bruni come timonieri; Andrea Tesei e Umberto Molineris nel ruolo di trimmer; i cyclors saranno Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia. In gara-4 subentreranno Luca Kirwan e Paolo Simion al posto di Liuzzi e Gabbia. 7.10 Buongiorno amici di OA Sport. Le previsioni meteo aggiornate danno per oggitra 7 e 10 nodi. Domani invece tornerà a salire: attualmente il range è tra 9 e 18 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, finale dellaCup. Sabato 28 settembre andranno in scena gara-3 e 4. Attualmente i duesi trovano in parità sul punteggio di 1-1.