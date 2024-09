Jobs Act | Renzi ' dal 1ottobre partono comitati per No a referendum'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Abbiamo registrato il sito sulAct e dal primo di ottobre partiranno iper il No alsulAct. Poi conteremo i voti e le differenze con quelli agli altri. Su questo li mettiamo in fuorigioco. Perchè la destra ha votato contro ilAct ma nel Pd il 90% ha votato a favore. Io ho grande rispetto per Schlein perchè lei sulAct è uscita dal Pd ma tutti quelli che erano in parlamento, al governo, sul territorio che fanno?". Così Matteoall'assemblea di Iv. "Fra il 15 aprile e il 15 giugno c'è una grande stagione referendaria, merito di chi ha fatto una battaglia sull'Autonomia, sulla cittadinanza. Diciamo grazie a Landini per aver fatto 4sulAct. Io ritengo che non sia il problema del paese oggi. Ma per noi questoè fantastico. E' la battaglia più bella".