Immobiliare contrastato a Piazza Affari | focus sulle storie societarie

(Di sabato 28 settembre 2024) Settimana tutto sommato positiva per il settoresui mercati internazionali, che si accoda ai rialzi segnati dai principali indici sul maggior ottimismo riguardo al fatto che l’economia globale (e in particolare quella statunitense) possa evitare la recessione grazie anche all’avvio di una fase di normalizzazione delle politiche monetarie e a nuovi piani di sostegno governativi, soprattutto in Cina. Ai titoli si muovono in ordine sparso, con alcune società del settore che hanno diffuso importanti comunicazioni al mercato. L’andamento del settore in Borsa Il settoreha vissuto una settimana buona a livello europeo, dove l’indice Stoxx 600 Real Estate ha fatto segnale un +1,9% su base settimanale.