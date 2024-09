Genoa-Juventus le interviste | Motta soddisfatto Vlahovic si toglie i sassolini

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2024) E’ ovviamenteThiagodopo la bella vittoria dellasul campo delcon il punteggio di 0-3. “Nel secondo tempo è evidente che è andata molto meglio, è ovvio che dopo il vantaggio, con i giocatori che abbiamo, perché sono tutti giocatori veramente forti, la squadra avversaria fa più fatica, perché deve aprirsi, deve attaccare”. Così l’allenatore dellaThiago, al microfono di Dazn, dopo la vittoria per 3-0 sul. “Ancora zero gol subiti? È un dato interessante e importante, siamo una squadra solida – prosegue il 42enne tecnico italo-brasiliano-. Abbiamo difensori forti, ma la fase difensiva si fa di squadra. Oggi non abbiamo preso gol perché abbiamo difeso insieme, con grande generosità, aiutandoci sempre. Sono contento perché è un dato importantissimo per una squadra che vuole ambire a cose importanti”.