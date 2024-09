Frontale tra auto nella notte a Cunardo | cinque feriti tutti giovanissimi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024)(Varese) – Incidentedi oggi, sabato 28 settembre, a(in provincia di Varese). Era da poco passata l’una e mezza quando i vigili del fuoco del Distaccamento di Luino sono intervenuti all’altezza in via Varesina per un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione duevetture si sarebbero scontrate frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento. Nell’incidente sono rimaste feritepersone, di età compresa tra i 18 e i 32 anni. Isono stati portati in ospedale in codice giallo. Sul posto anche tre ambulanze,medica, polizia stradale e carabinieri.