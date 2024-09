Caso dehors in piazzetta Santo Spirito | Ascoltate le nostre esigenze quando chiudono i locali il degrado aumenta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 28 settembre 2024) Bergamo. “Sarebbe già qualcosa rispetto a quanto non fatto finora, ma sicuramente non basta”, è il deciso commento di una delle tante voci dei commercianti e titolari dei bar del centro di Bergamo, in particolare nella zona die via Pignolo bassa, dopo la riapertura, in consiglio comunale, del discorso. Nella ultima seduta di Palazzo Frizzoni, dello scorso 23 settembre, si è infatti ampiamente dibattuto sulla questione, arrivando ad una nuova proposta: a differenza di prima, verranno consentiti quattro slot, durante l’estate, durante i quali sarà possibile permettere la diffusione di musica tramite apparecchi di amplificazione, specificando come, ribadisce l’assessore Sergio Gandi: “Inon sono piste da ballo; quindi, chi vorrà fare pubblico spettacolo dovrà rispettare tutt’altro iter”.