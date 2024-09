Belgio il Papa all’università di Lovanio | Mantenere viva fiamma del sapere

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024)Francesco ha incontrato una rappresentanza di docenti dell’Università Cattolica di, durante il suo viaggio in. Bergoglio ha invitato la comunità universitaria a “ladel” e ad “espandere i suoi confini”. “Vi prego, siate inquieti con l’inquietudine della vita, siate cercatori di verità e non spegnete mai la vostra passione,” ha detto il Pontefice, sottolineando la necessità di generare “una cultura dell’inclusione, della compassione, dell’attenzione verso i più deboli e verso le grandi sfide del mondo in cui viviamo“.