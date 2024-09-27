Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 12:30 (Di venerdì 27 settembre 2024) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2024 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA, TRA VIA DI GROTTAROSSA E IL RACCORDO IN USCITA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DALLE 22 DI STASERA E FINO ALLE 5 DI DOMANI 28 SETTEMBRE SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI TORRENOVA IN DIREZIONE Roma; PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA A1 MILANO-NAPOLI IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE USCIRE DIRETTAMENTE SUL RACCORDO ANULARE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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