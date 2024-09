Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024)DEL 27 SETTEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA, TRA VIA DI GROTTAROSSA E IL RACCORDO IN USCITA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONESUD, DALLE 22 DI STASERA E FINO ALLE 5 DI DOMANI 28 SETTEMBRE SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI TORRENOVA IN DIREZIONE; PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA A1 MILANO-NAPOLI IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE USCIRE DIRETTAMENTE SUL RACCORDO ANULARE.