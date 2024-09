Un posto al sole trama 27 settembre 2024 | Ida ha mentito?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ida Kovalenko sarà al centro dei riflettori ad Unal, come si evince dalladella soap opera di Rai 3 relativa alla puntata in onda venerdì 27. La giovane polacca, infatti, potrebbe avera proposito della notte dell'aggressione a Roberto Ferri. Quest'ultimo, in particolare, si è recato a casa di Lara Martinelli per comunicarle di aver sbagliato a trascorrere con lei delle ore di passione e per confessarle di averlo fatto solo per convincerla a cambiare la sua deposizione in tribunale per screditare Ida. La donna, a quel punto, ha schiaffeggiato Roberto il quale ha lasciato l'appartamento di Lara e si è diretto verso la sua auto. In quel momento, però, l'imprenditore è stato improvvisamente aggredito e, in seguito, è stato soccorso da un passante e trasferito subito in ospedale.