Un buffo diario dal set di un film francese Il racconto di Francesca Comencini E l' action comedy con Brad Pitt & George Clooney

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 27 settembre 2024) Su un set in cui si sta girando unispirato a un fatto di cronaca operaia, i principali produttori si sfilano dal progetto, rendendo sempre più complicate, assurde e folli le riprese Dall’infanzia alla giovinezza il rapporto forte e contrastato trae il padre Luigi. Dai ricordi sul set di Le avventure di Pinocchio fino alle memorie più dolorose. Sono per noi i dueda vedere sul grande schermo questo weekend: Making Of di Cédric Kahn con Jonathan Cohen, Denis Podalydès e Souheila Yacoub e Il tempo che ci vuole dicon Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano.