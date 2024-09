Totti compie 48 anni il messaggio della figlia Isabel e la commozione del Capitano

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – Francescooggi 48ma già a mezzanotte sono iniziati i festeggiamenti per il suo compleanno. L’exRoma, appena tornato dall’Egitto con la compagna Noemi Bocchi, per l’aperturaprima sede africanaSoccer School, ha spento le candeline insieme alla famiglia e agli amici più stretti, si è divertito con il karaoke sulle notecanzone “Felicità” di Al Bano e Romina Power e si è commosso per il: “Ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno”, le parolebambina che hanno fatto commuovere l’ex, che l’ha poi abbracciata ringraziandola per gli splendidi auguri.