The Penguin | un Easter Egg riferito a Vic potrebbe ricollegarlo a Robin

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 27 settembre 2024) The: unEgga VicIl primo personaggio della saga di Batman di Matt Reeves ad avere un compagno adolescente non è Bruce Wayne/The Batman (Robert Pattinson), bensì Oswald “Oz” Cobb (Colin Farrell), noto anche come The. Nel primo episodio della serie spin-off di Oz della HBO, l’ambizioso gangster incontra Victor “Vic” Aguilar (Rhenzy Feliz), un adolescente disperato che si è dato al crimine per sopravvivere, e diventa una specie di apprendista.