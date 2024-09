Sinergie tra programma LEADER e agricoltura sociale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Nel prossimo futuro le iniziative inquadrate nele nell’operato dei GAL potranno dare un impulso significativo all’utilizzando le provvidenze dell’attuale ciclo della politica agricola comune”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec, ha commentato positivamente i recenti approfondimenti promossi dal Consiglio per la Ricerca in(CREA) in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale circa le future possibilitra l’e ilcomunitario basato sulle attività dei cosiddetti Gruppi d’Azione Locale (GAL). Il, lo ricordiamo, fu avviato per la prima volta nel 1989 e, a partire dal 2007, fu integrato organicamente tra le politiche di sviluppo rurale dell’Unione Europea.