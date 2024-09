Serie A Silver Genea Lanzara | alle porte la sfida contro il Campus Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ tutto pronto in casaper affrontare la prima trasferta stagionale: i salernitani, dopo il pari internoBelluno, partiranno alla volta de “La Casa della Pallamano di Chieti”. Prossima avversaria dei ragazzinati da coach Jose Luis Villanueva Lopez sarà, difatti, la giovanissima compagine del, col match in programma questo Sabato, 28 Settembre,ore 17:30. Nel corso della settimana i rossoblu hanno analizzato gli errori commessi nel match dello scorso weekendBelluno, hanno lavorato sotto tutti gli aspetti tecnico-tattici e fisici per arrivare nella miglior condizione possibilealla delicatain terra abruzzese.