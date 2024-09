Rievocazioni storiche a Calenzano torna ‘Assedio al Castello’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 27 settembre 2024)– Spettacoli di danza e di giullari, dimostrazioni di artigiani, giochi per bambini e accampamenti militari: questo e altro si potrà trovare domenica 6 ottobre nel borgo diAlto che si prepara a ospitare, per il terzo anno, la manifestazione1325. Assedio al Castello. L’obiettivo è quello dire indietro nel tempo per un giorno e assistere alla rievocazione storica dell’attacco delle truppe di Castruccio Castracani. La manifestazione, organizzata dal Comune diin collaborazione con l’Associazione Turisticae l’associazione medievale Agresto, ha ottenuto un contributo dalla Regione Toscana nell’ambito del bando di sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica.