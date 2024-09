Paullese il tunnel di Vigliano riapre ma solo parzialmente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Mediglia (Milano), 27 settembre 2024 -: riapertura parziale per il sottopasso di, chiuso dal 5 settembre per l’esecuzione di lavori sulle pompe idrauliche. Ilal chilometro 7 dell’ex statale 415, in territorio di Mediglia, tornerà percorribile dalle 18 di oggi, venerdì 27 settembre, nella sola carreggiata in direzione di Milano. Per quanto riguarda la tratta verso Crema, lunedì 30 settembre alle 16 verrà aperta una delle due corsie della galleria, mentre l’altra resterà off limits al traffico fino al 7 ottobre, per consentire l’ultimazione dei lavori. E’ quanto deciso e comunicato dalla Città Metropolitana di Milano, che sta coordinando gli interventi di manutenzione all’interno del manufatto.