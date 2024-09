Parma lungo stop per Circati | rottura del legamento crociato anteriore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilperde un pilastro della difesa: Alessandroha rimediato ladeldel ginocchio sinistro. Lo si legge nella nota del club neopromosso: “Lo staff medico delCalcio comunica che questa mattina, durante l’allenamento al Mutti Training Center di Collecchio, Alessandroha dovuto interrompere la seduta anzitempo a causa di un infortunio. In seguito alla visita ortopedica e agli esami strumentali eseguiti questo pomeriggio, per il difensore è stata evidenziata ladeldel ginocchio sinistro. Tutto ilCalcio augura ad Alessandro di tornare al più presto per aiutare i suoi compagni in campo. Forza Ale, ti aspettiamo!”, si legge nel comunicato.perdelSportFace.