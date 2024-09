Pallone e sociale | iniziativa del Sangiuliano City Nel carcere di Lodi ha giocato la partita del cuore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)Il, reduce da due sconfitte consecutive e in preparazione ad una sfida impegnativa contro la Folgore a Carate Brianza, ha intrapreso un’speciale (in collaborazione con la Uisp locale) visitando per qualche ora i detenuti deldi. I calciatori gialloverdi hanno partecipato a un minitorneo di calcetto con due squadre di ragazzi presenti nel penitenziario, alcuni dei quali hanno mostrato notevoli abilità tecniche. Accolti dalla direttrice dell’istituto di pena, Anna Laura Confuorto, iri di mister Albertini hanno disputato diverse partitelle sul campo in cemento Al termine delle sfide, il ds Vito Cera ha regalato ai detenuti le maglie ufficiali del. La direttrice Confuorto ha elogiato l’: "È lodevole vedere ragazzi disponibili a partecipare a un’attività con un grande valore educativo".