Naomi Campbell travolta dallo scandalo | acquisti personali con i fondi delle associazioni di beneficenza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024)dalle polemiche. La famosa modella è stata ufficialmente esclusa dal mondobenefiche britanniche, dopo un’inchiesta che ha rivelato l’uso improprio didestinati alla. L’inchiesta, condotta dalla Charity Commission, ha confermato chee le sue socie hanno utilizzato parte dei soldi raccolti da Fashion for Relief, organizzazione legata alla moda e alla, per scopi.Leggi anche: Flavio Briatore, tutti gli amori dell’imprenditore: dalla modellaal matrimonio con Elisabetta Gregoraci Le spese folli dell’ex top model con i soldi dellaI soldi destinati alle buone cause sono stati spesi per pagare soggiorni in hotel a 5 stelle, trattamenti lussuosi in spa e persino per sigarette e spese di sicurezza personale di