Minori ristoratore in manette per spaccio di hashish e cocaina

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 27 settembre 2024) Undi 44 anni è stato arrestato acon l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo. I Carabinieri, sotto la guida del capitano Alessandro Bonsignore, avevano avviato da tempo un’attività di sorveglianza nei suoi confronti. Ieri sera, lo hanno fermato sul Lungomare California, ma la perquisizione personale non ha rivelato nulla di sospetto. L’ispezione Tuttavia, come riportato da SalernoToday, durante un’ispezione del ristorante, situato nel centro di, è stata rinvenuta una considerevole quantità di, insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio diretto. Segui ZON.IT su Google News.