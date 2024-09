Migliaia protestano per le strade di New York in attesa di Netanyahu alle Nazioni Unite

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024) Da giovedì nottedi manifestanti stanno manifestando per levicino al Palazzo di Vetro delle, a New, dove venerdì mattina (nel pomeriggio in Italia) è atteso il discorso del premier israeliano Benyamin. Altre persone si sono radunate davanti alla NewPublic Library, a Times Square e vicino all’hotel in cui soggiorna il primo ministro. Secondo quanto riporta il Guardian, alcuni dei manifestanti fanno parte di un gruppo di organizzazioni guidate da ebrei e israeliani-americani che sono contrari all’occupazione e alla guerra nei territori palestinesi. «Smettete di uccidere i bambini, ponete fine alla guerra, firmate un accordo, riportare a casa gli ostaggi», gridano i manifestanti. «Non esiste una soluzione militare».