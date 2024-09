Mele salva l’annata superato il test qualità | Ora servono rinforzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sondrio – Un’annata complessivamente di buonama le problematiche intorno al mondo dellesono tante. Con la raccolta ormai al rush finale o quasi, restano solo da cogliere i frutti dicosiddette “tardive”, quindi già si può stilare un primo bilancio sull’andamento della produzione in provincia di Sondrio, un’attività tra le più importanti in Valtellina che occupa anche parecchi lavoratori stagionali. A fare il punto è il presidente provinciale provinciale della Coldiretti, Sandro Bambini. Il sole splendente di questa estate è stata una manna per i coltivatori e l’assenza quasi totale di forti grandinate ha permesso di evitare grandi perdite del raccolto. “, globalmente, è buona anche dal punto di vista qualitativo – dice Bambini – anche se è sempre difficile stilare bilanci perché ogni agricoltore poi ha delle specifiche problematiche.