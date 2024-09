Medioriente | Gallant aumenteremo gli attacchi a Hezbollah

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (LaPresse) – Durante una visita a Safed, il ministro israeliano della Difesa, Yoav, ha affermato che le forze israeliane di difesa (Idf) stanno colpendo duramentee continueranno a farlo finché non verrà ripristinata la sicurezza nel nord. Lo riporta The Times of Israel. “Abbiamo colpitomolto duramente nell’ultimo anno e in particolare nelle ultime settimane”, ha affermatoin un videomessaggio trasmesso dalla città del nord di Israele. “Continueremo equesto sforzo: abbiamo in programma di portare sicurezza nella città a nord e di far tornare a casa in sicurezza coloro che sono stati evacuati”, ha aggiunto.