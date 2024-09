La furia dell’uragano Helene investe la Florida | 3 morti Le autorità | Scrivete il nome sulle gambe video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tre persone sono morte a causa del passaggio, che ha toccato terra inper poi spostarsi verso la Georgia e altri Stati. La tempesta, una delle più ampie e violente mai registrate nel Golfo del Messico, prima di investire la costa si è progressivamente intensificata ed è stata classificata come di categoria 4, “estremamente pericolosa”. Con il passare delle ore l’uragano ha perso di intensità e, secondo l’ultimo aggiornamento dellestatunitensi, è stato declassato a categoria 2. Ciononostante il Centro nazionale degli uragani ha avvertito che “la situazione resta estremamente pericolosa e a rischio per la vita: la gente non dovrebbe lasciare i rifugi”. Le: “Chi non evacua scriva il” “Continua a produrre venti catastrofici che ora stanno spingendo verso la Georgia meridionale”, ha avvertito ancora il Centro.