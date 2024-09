La fiaba della Meloni atlantista alla prova di una nuova smentita

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo il suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu e l’ormai famoso duetto con Elon Muskcena dell’Atlantic Council, Giorgiaha lasciato New York con un giorno di anticipo, in modo da non poter partecipare in presenza, ma solo in collegamento, al vertice organizzato da Joe Biden con Volodymyr Zelensky, i leader del G7 e dell’Unione europea, per rilanciare il sostegno all’Ucraina. Del resto, al di là delle scuse sui «problemi di agenda» e le dichiarazioni di circostanza sulla necessità di difendere il paese aggredito, la manovra di riposizionamento era da tempo evidente a tutti. Ma se qualche ingenuo avesse ancora dei dubbi, a toglierglieli dovrebbe bastare il caso del comunicato relativoriunione, una dichiarazione congiunta cui Palazzo Chigi fa seguire immediatamente una nota in cui sintetizza i contenuti del vertice.