La famosa ammette di aver avuto una storia con Fedez | cosa ha confessato

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 27 settembre 2024) Personaggi Tv. Nella serata di oggi, venerdì 27 settembre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Striscia la Notizia durante la quale Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Taylor Mega. Il motivo? L’influencer è stata tirata in ballo nel dissing trae Tony Effe. Taylor Mega ha fatto una confessione scioccante: la ragazza ha confermato diunacon. Ma quando? Eha detto su Chiara Ferragni? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Paolo Del Debbio, duro botta e risposta con l’ospite a “Dritto e Rovescio” Leggi anche: “Grande Fratello”, Shaila Gatta ha fatto la sua scelta tra Lorenzo e Javier Il dissing die Tony Effe In questi giorni,e Tony Effe si stanno sfidando in una battaglia di parole, che è stato il cantante Roma a cominciare con il suo “64Bars”, prendendosela prima con Nicky Savage e poi con