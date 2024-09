Il Centro Commerciale Campania lancia Hear T l’esperienza di shopping inclusiva e accessibile per tutti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 27 settembre 2024) Marcianise. È pronto per partire/T, il servizio deldi Marcianise, in provincia di Caserta, dedicato alle persone sorde segnanti, che permette loro, attraverso una traduzione video simultanea in lingua dei segni italiana, di comunicare efficacemente con il personale dei negozi e del. Klépierre, leader nella gestione di centri commerciali in Europa, ha stretto una collaborazione perre/t, un innovativo servizio di video-interpretariato per persone sorde, nei suoi Centri Commerciali Le Gru, Il Globo, Nave De Vero, Milanofiori, Porta di Roma, Grandemilia, Romagna,, Granreno, Il Leone e Romaest. I visitatori sordi avranno la possibilità di accedere, utilizzando un semplice QR Code da smartphone, ad un supporto di video-interpretariato simultaneo in lingua dei segni italiana (LIS).