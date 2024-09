I siciliani aspettano la pioggia con le bacinelle perché nessuno sa affrontare la crisi idrica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 27 settembre 2024) Appena hanno visto il cielo scurirsi, sono corsi a tirare fuori, contenitori di ogni forma, colore e dimensione, insalatiere, bidoni con grossi imbuti, pentole, vaschette.piove, è arrivata laattesa e benedetta in Sicilia, ma è acqua che non disseta e non basta, che si perde e serve solo a spostare di qualche giorno l’agonia di questa estate siciliana di arsura e siccità. E se un drone si fosse messo in volo, a Palermo come a Caltanissetta o ad Agrigento – le città dove la mancanza d’acqua si fa sentire di più – avrebbe visto nei balconi, sui tetti, contenitori di ogni forma e colore messi lì a cercare di prendere fino all’ultima goccia di acqua piovana in nome del “non si sa mai”. Che è l’unica regola alla quale appigliarsi.