I ridicoli antifascisti votano con i presunti fascisti Rai di tutto di più

(Di venerdì 27 settembre 2024) Al direttore - Da qui al 7 ottobre, un pezzetto di “Statuto di Hamas” al giorno: “Dobbiamo instillare nelle menti di generazioni di musulmani l’idea che la causa palestinese è una causa religiosa, e deve essere affrontata su queste basi”.Andrea Minuz Da qui al 7 ottobre, una frase al giorno, o quasi, della guida suprema dei pacifisti diil mondo, Ali Khamenei. “La promessa di eliminare Israele sarà mantenuta. Vedremo il giorno in cui la Palestina passerà dal fiume al mare” (22 maggio 2024). Al direttore - Sbaglio o ieri la sinistra ha votato con la destra in Rai? Dov’è l’errore?Maria Accani Dopo aver accusato per mesi la destra di governo di essere espressione di una nuova forma di fascismo, l’avanguardia antifascista italiana (M5s, Avs, non il Pd) si allea allegramente in Parlamento con con gli stessi partiti che da mesi definisce(FdI e Lega).