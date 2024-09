Gnecchi e Dri figli di Fabriano tornati a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Filiberto Dri (35 anni) è un grande ritorno, un giocatore integro con molta esperienza da mettere al servizio dei più giovani che vogliono affermarsi. Dri arriva da una positiva stagione a San’Antimo da 10,8 punti in 26’ di utilizzo e la gestione dell’ex Bisceglie sarà una delle chiavi del campionato: non da escludere un minutaggio minore per preservare la qualità del giocatore. Francesco(25 anni), fabrianese di nascita, è stato confermato dopo un anno importante che lo ha visto rilanciarsi e sarà lui l'ala piccola titolare. Ma non solo: l’ex Senigallia può anche ricoprire il ruolo di regista (quindi dare il cambio nel caso a Pierotti) e anche di guardia. Si tratta di un giocatore dotato di grande esplosività e in costante crescita, sia offensiva come testimoniano gli 8,1 punti di media sia anche in fase difensiva con 4,8 rimbalzi.