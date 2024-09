Giorgia Meloni Elon Musk e l’incoerenza degli eredi della Fiamma

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024) La destraana impazzisce costantemente per i suoi opposti intellettuali, politici, culturali.è un libertario liberista con figli generati attraverso la gestazione per altri (reato! reato universale!) e che fa uso di ketamina («sotto prescrizione medica») per scacciare i pensieri negativi, mentre qua, in teoria, a destra sarebbero per Dio, Patria Famiglia e Zero Droghe. C’è dell’autocompiacimento autentico, tuttavia, nel farsi premiare a New York dall’Atlantic Council nientemeno che dal capo di Tesla, Starlink e l’ex Twitter. Anni passati a gridare contro l’imperialismo delle multinazionali, a non flirtare con l’americanismo, sempre secondo canoni ben consolidati, e poi basta poco per virare verso l’intruppamento corretto.