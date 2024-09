Filetto di suino ritirato per possibile salmonella | quali sono i lotti interessati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) La catena di supermercati Aldi ha emesso un richiamo immediato per un lotto didia marchio “Il Podere” a causa dellacontaminazione da. Il richiamo è stato attivato in via precauzionale per proteggere la salute dei consumatori. Le confezioni interessateda 1 kg, con il numero di lotto 14250097 e le date di scadenza 30/09/2024, 01/10/2024 e 02/10/2024.Leggi anche: Richiamate mazzancolle da supermercati Migross e Coop:presenza di Listeria. L’allerta L’azienda Terremerse Società Cooperativa ha prodotto ildirichiamato per Aldi. Lo stabilimento di produzione si trova in via Fiumazzo, località Voltana 773, a Lugo, in provincia di Ravenna (marchio di identificazione IT 2234 P CE). Il prodotto è statodagli scaffali il 26 settembre 2024.