Elisabetta Gregoraci e i motivi del ricovero

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nei giorni scorsi,, ha fatto preoccupare molto i suoi fan. La conduttrice calabrese si è mostrata in ospedale, comunicando sui social cosa le stava accadendo., dopo aver pubblicato una foto sulle sue Instagram Stories che ritraeva un braccio collegato ad una flebo, ha fatto scatenare il panico creando scompiglio sul web. E soprattutto non poca preoccupazione.. Crediti: https://www.instagram.com/real/ – velvetgossipMa allo stesso tempo, la conduttrice, non aveva aggiunto altro al suo post, nessun ulteriori dettagli riguardanti le sue condizioni di salute. Attraverso una sua intervista rilasciata al settimanale Gente, laha spiegato al suo pubblico cosa è accaduto, svelando finalmente idel suo