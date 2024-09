Dilettanti ecco gli ultimi colpi di mercato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) La stagione agonistica si avvia oramai ad entrare definitivamente nel vivo, per un viaggio che si concluderà nella prossima primavera. Ma c’è ancora tempo per il, con le ultime modifiche e glissimi aggiustamenti alla rosa. Cominciando ad esempio dalla Seconda Categoria: il San Giusto, che poco più di una settimana fa ha presentato la squadra, ha annunciato le conferme dell’attaccante Gianmarco Bastogi e dei portieri Mattia Fiscelli ed Andrea Pinferi. Ma manca sempre meno all’inizio del campionato di Terza Categoria, perlomeno per quel che riguarda il "girone pratese" pronto a prendere il via il prossimo 5 ottobre.